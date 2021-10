Wenn der Stadtschreiber von seinem Domizil auf dem Schloßberg hoch über Graz erzählt, vermuten seine Gesprächspartner, dass der Ausblick aus der Dichterklause grandios sein müsse. Aber das stimmt gar nicht. Wenn er – wie gerade eben, beim Verfassen seiner Kolumne – am Schreibtisch sitzt, blickt er in südöstlicher Richtung in die Botanik und kann die Altstadt am Fuße des Bergs nur erahnen. Auch die kleine Terrasse, die er von der dunklen Küche aus, in der auch am hellichten Tag auf elektrisches Licht nicht verzichtet werden kann, erreicht, wird von blickdichtem Gestrüpp bedrängt. Wenn der Stadtschreiber auf der Terrasse sitzt und vor den Mücken nicht kapituliert, kann er allerdings Eichhörnchen beobachten. Zwar fällt immer mehr Herbstlaub auf den Steinboden, aber die Entblätterung der Bäume muss wohl noch eine ganze Weile voranschreiten, um Blicke freizugeben. Schwer vorstellbar, dass der Schloßberg, der Monolith aus Dolomit, einst ein Fels im Häusermeer v...