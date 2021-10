Der Einzelhandel verschwindet, also der Ladenbesitzer. Er weicht den expandierenden Handelsketten. So gibt es den Discounter Lidl schon fast in ganz Europa (10.800 Filialen in 32 Ländern, 193.000 Angestellte). Zur Schwarz-Gruppe gehört neben Lidl auch Kaufland: Was für ein Name! Seit einigen Jahren breiten sich daneben die Handelsketten der »Biosupermärkte« aus. Sie schlucken immer mehr Bioläden. 2012 wurden laut Wikipedia 42 kleine Bioläden mit bis zu 100 Quadratmeter geschlossen und 41 Biosupermärkte ab 400 Quadratmeter neu eröffnet.

Ein Freund von mir, der als letzter des Betreiberkollektivs eines Bioladens übrigblieb, landete an der Kasse eines Biosupermarkts. Er war nicht einmal unglücklich, auf diese Weise seine Selbständigkeit als Einzelhändler verloren zu haben, denn so hatte auch das Hadern mit seinen schwindenden Umsätzen ein Ende. Er war übrigens mit seinen Erfahrungen im Biosupermarkt eine Ausnahme: Die meisten Angestellten interessieren sich n...