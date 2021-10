Hohe Zahl an Betrugsfällen

In Deutschland ist es immer noch an der Tagesordnung, Beschäftigten den Mindestlohn vorzuenthalten. Allein im ersten Halbjahr 2021 leitete die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mehr als 1.700 Ermittlungsverfahren ein und verhängte Bußgelder in Höhe von fast 7,5 Millionen Euro. Das ergab die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten am Montag darüber berichtet.

Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, beklagte in einer Pressemitteilung am Montag »die hohe Zahl von Betrügereien beim Mindestlohn«. Die Angaben spiegelten nur wider, was bei Kontrollen festgestellt worden sei. »Die tatsächlichen Zahlen dürften weitaus höher sein«, sagte er.

Besonders kritisch sieht Feiger die Situation in der Baubranche. Mit 490 Ermittlungsverfahren entfiel mehr als jeder vierte Fall auf Baustellen. Auch wenn sich der ganz überwiegende Teil...