Dicke Luft zwischen Weltpolizisten

Der Zeitpunkt war eine ungewohnte Provokation: Unmittelbar vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister kamen die EU-Militärressortchefs am Donnerstag in Brüssel zusammen, um über die jüngsten Pläne zum Aufbau einer eigenen »Eingreiftruppe« zu beraten. Die Botschaft lag auf der Hand. Wenn die Vereinigten Staaten es sich erlauben, ohne Absprache mit ihren Verbündeten vollendete Tatsachen zu schaffen – zuletzt etwa mit dem schnellen Abzug aus Afghanistan oder, was Frankreich betrifft, mit dem Abschluss des Militärpakts AUKUS –, dann gestattet sich das europäische Staatenkartell gleichfalls Alleingänge. Und so berieten die EU-Verteidigungsminister, wie sich gewährleisten lässt, dass die Union künftig auch ohne die USA militärisch handlungsfähig ist. Ein Papier dazu hatten Deutschland, die Niederlande, Finnland, Portugal und Slowenien vorgelegt.

Das Papier sieht vor, bei der Schaffung einer »Eingreiftruppe« an die sogenannten EU-Battlegroups (EU-Kampfgruppen...