Aufstieg oder Emanzipation?

Der Schrecken des Neuen beginnt für die meisten Arbeiterkinder mit dem Eintritt ins Gymnasium. Der Weg dorthin ist kein Ergebnis strategischer Überlegungen. Oft entscheiden Zufälle, oder man richtet sich nach der Wahl der Kumpels, man geht eben mit. Auch wenn die Eltern diesen Bildungsweg unterstützen, entlassen sie die Kinder selten mit ihrem Segen, öfter mit einer Drohung: Wir können dir bei den Anforderungen der Schule nicht helfen, wir können dir auch keine Nachhilfestunden bezahlen. Du musst dich frei schwimmen oder du gehst unter. So wird der Aufstieg angekündigt als ein Weg, den man über lange Strecken allein geht.

Die Noten werden plötzlich schlechter, obwohl man alles versteht. Das Tempo des Diktats legt so zu, dass man entweder eine mangelhafte Note riskiert, weil jedes nicht geschriebene Wort als Fehler zählt, oder man macht sich schleunigst an die Verwandlung seiner Handschrift in eine »Sauklaue«. Unvermittelt gibt einem der Lehrer zu verstehen...