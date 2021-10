Gib mir deinen Körper

Ein Blutbad wird im Titel angekündigt. Doch das bleibt weitgehend aus, denn um in den USA die begehrte jugendfreundliche Altersfreigabe PG-13-Rating zu bekommen, haben sich die Macher – zu denen als Mitproduzent Eddie-Brock-/Venom-Doppel-Hauptdarsteller Tom Hardy gehört – diesbezüglich stark eingebremst. Vielleicht auch besser so, wenn man bedenkt, dass sowieso zuviel Gewalt in Hollywoodstreifen zelebriert wird und Alec Baldwin am Set des Westerns »Rust« in New Mexico Kamerafrau Halyna Hutchins erschoss, weil ihm ein Regieassistent anstelle einer mit Platzpatronen geladenen Requisentenwaffe versehentlich eine mit scharfer Munition ausgehändigt hatte.

Überhaupt ist »Venom 2: Let There Be Carnage« eine kinematographische Mogelpackung. Die Fortsetzung des ersten Teils von 2018, der zwar von den Kritikern belächelt wurde, aber an den Kinokassen weltweit rund 856 Millionen US-Dollar einspielte, orientiert sich nur lose an den Marvel-Comics. Hier wie dort ist Ve...