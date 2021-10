Polizeiübergriff gegen Kind hat Folgen

Die Staatsanwaltschaft Konstanz soll vergangene Woche Strafbefehl gegen zwei der vier Beamten erlassen haben, die am 6. Februar 2021 ein elfjähriges Kind in Singen in Handschellen abgeführt hatten. Das berichtete der Landesverband Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sinti und Roma (VDSR BW) am Freitag in einer Mitteilung. Gegen zwei weitere Beamte sei das Verfahren gegen Auflagen eingestellt worden. Die Vorwürfe gegen das Kind hätten sich indes »als vollkommen haltlos erwiesen«.

Am besagten Nachmittag hatten nach Schilderung des VDSR BW mehrere Kinder an ihrem Wohnort in Singen gespielt, als Polizisten sie Personenkontrollen unterzogen. Nachdem eines der Kinder seinen Nachnamen genannt hatte, fragte einer der Beamten demnach, ob es von der »›Zigeunerfamilie« sei. Außerdem sei eines der Kinder sinngemäß mit den Worten »Einer von den ›Zigeuner‹, die kennen wir ja«, »Du kommst eine Nacht hinter Gittern« und »Der Tod kommt dich holen« bedroht worden. Die Po...