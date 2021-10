Kaiserlich-koloniale Kontinuitäten

Wenn eine Karl-Liebknecht-Straße umbenannt wird in Kaiserstraße, weiß man: Der politische Wind hat sich wieder gedreht. Nicht nur in Quedlinburg, wo dies nach 1990 der Fall war, in ganz Deutschland gibt es Straßen, die der deutschen Kaiser gedenken – insgesamt über 250. Und wo man Wilhelm II. ehrt, ist auch die Verherrlichung des deutschen Kolonialmus nicht weit.

Die Geschichte der Eroberung, Annexion und Ausbeutung der Welt durch europäische Staaten ist dank Bewegungen wie »Black Lives Matter« heute in der öffentlichen Debatte präsent. Kompetente Auskunft konnte dazu Gerd Schumann in der junge Welt-Ladengalerie geben. Im Rahmen der jW-Lesewoche stellte er am Donnerstag abend sein im Papyrossa-Verlag erschienenes Buch »Kaiserstraße – Der deutsche Kolonialismus und seine Geschichte« vor.

Im Gespräch mit Matthias István Köh...