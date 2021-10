Stühlerücken bei NRW-CDU

Nach dem Wahldebakel der Union bei der Bundestagswahl muss sich die nordrhein-westfälische CDU an diesem Sonnabend bei einem Landesparteitag in Bielefeld personell neu aufstellen. So soll NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst den erfolglosen Kanzlerkandidaten und Noch-CDU-Vorsitzenden Armin Laschet als Landeschef sowie auch als Ministerpräsident beerben. Die Wahl des 46jährigen Wüst, der in der NRW-Regierungskoalition aus CDU und FDP bisher ein eher blasses Bild abgab, gilt als sicher. Hingegen könnten bei der Wahl zum Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch durchaus Überraschungen drohen, verfügt die »schwarz-gelbe« Regierungskoalition im Düsseldorfer Landtag doch über eine nur hauchdünne Mehrheit von einer Stimme.

Laschet, der von vornherein angekündigt hatte, auch bei einer möglichen Niederlage bei der Bundestagswahl nach Berlin gehen und seine Ämter im bevölkerungsreichsten Bundesland abgeben zu wollen, gab sich am Freitag ...