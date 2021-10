Drehen am Geldhahn – die Sanktionsmöglichkeiten der EU gegenüber Polen sind begrenzt

Ursula von der Leyen hatte am Dienstag im Europäischen Parlament ein Problem, das ihre Rhetorik noch wolkiger machte, als sie es ohnehin schon zu sein pflegt: Wie drohe ich Polen mit »entschiedenen Schritten«, ohne solche Schritte tatsächlich gehen zu können? Einerseits stimmt es ja schon: Was das polnische Verfassungsgericht am 7. Oktober beschlossen hat, stellt einen Grundpfeiler der EU-Integration in Frage: den Primat des EU-Rechts über die nationalen Rechtssysteme.

Auf der anderen Seite kann die Kommission wenig mehr tun, als das nächste Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einzuleiten – nachdem schon ungefähr ein halbes Dutzend davon anhängig ist und noch keines rechtskräftig entschieden wurde. Alles, was der EuGH in der Zwischenzeit im Verhältnis zu Polen produziert hat, waren einstweilige Verfügungen; so auch die vom Juli über das Verfahren bei der Nominierung von Richtern, an der sich der ganze Streit jetzt entzündete. Mit anderen Worten: Schne...