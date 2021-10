Rassismus und Ehrenlegion

Der vor zwei Wochen im Alter von 81 Jahren verstorbene Journalist Étienne Mou­geotte war selbst in Frankreich nur wenigen Menschen ein Begriff. In der Welt der politischen Rechten allerdings, als einer der Dirigenten der Mediengruppe Valmonde, war er eine große Nummer. Valmondes journalistisches Flaggschiff, das seit Jahren einem Faschismus zuneigt, der sich weder mit Marine Le Pens Bewegung Rassemblement National (RN) noch mit den weichgespülten Freunden in der Partei Les Républicains zufriedengab, ist seit rund zehn Jahren das Wochenblatt Valeurs actuelles.

Es ist das Sprachrohr einer sich selbst so bezeichnenden »Rechten vor den Mauern« – droite hors les murs –, die sich prächtig in das politische Beziehungsgeflecht einer elitären, extrem konservativen Bourgeoisie des Landes einfügt. Mit Mougeotte als Kommandeur der Ehrenlegion auf der Seite des »ehrlichen« Verlegers und der die Justiz des Landes regelmäßig beschäftigenden Zeitschrift auf der anderen Se...