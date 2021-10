Kassandra und das Schlangenei

Die Identität der eigenen Person mit den persönlichen Erlebnissen bekennt Heidrun Hegewald mit ihrem Buchtitel »Ich bin, was mir geschieht«. In Notaten und Tagebuchblättern erinnert sich die am 21.Oktober 1936 in Meißen geborene Malerin und Schriftstellerin, an in der Kindheit genau Beobachtetes, spricht über ihre Kunstauffassung oder reflektiert ihre bedrückende Krankheit heute.

Sie folgt dem Gedanken des französischen Schriftstellers Pierre de Marivaux: »Ich bin, was mir geschieht, denn ich bin ja derjenige, dem es geschieht.« Doch das ihr auferlegte Geschick vollzieht sich nicht passiv, sondern wird aktiv erlebt. Was ihr geschieht, nimmt sie nicht ohne Gegenwehr hin. In ihren Bildern und Texten ist sie in einer Emotion der Form zu erleben, die zuschlägt! Die Bedrohung wird nackt vor Augen geführt, wie Volker Braun sagt, im Bild die gestaltete Entmenschung. Verletztes und Besudeltes erscheinen in praller Farbigkeit. Besucher der Ausstellung »Merseburger...