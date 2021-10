Zum Inhalt dieser Ausgabe | Menschenrechtsexperten des Tages: EU-Parlamentarier Frederic Schnatterer Viel Trara gab es zwar noch nicht – das erwartet uns erst zur eigentlichen Preisverleihung im Dezember. Der Gewinner steht jedoch zumindest schon fest. Ein wenig Vorlauf kann ja nicht schaden, soll die gewollte politische Wirkung erzielt werden. Der diesjährige »Sacharow-Preis für geistige Freiheit« des EU-Parlaments geht an den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Für seine »immense Tapferkeit«, die »ihn seine Freiheit und fast sein Leben« gekostet habe, wie EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch mitteilte. Neben der Ehre winkt ei...

Artikel-Länge: 1749 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen