Routinierte Regie

Wenn die Fensterreden gehalten sind, wird bei Bundes- und Landesparteitagen von Die Linke mitunter über ernste Anträge abgestimmt, die den Kurs der Partei festlegen und dabei schlaglichtartig deutlich machen, wo die Vertreter jener unabsetzbaren Apparatfraktion stehen, die es mit routinierter Regie versteht, sich die nötigen Mehrheiten für ihre Linie zu organisieren.

Am späten Dienstag abend hat ein Landesparteitag der Berliner Linkspartei den Weg für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen freigemacht. Die Landesvorsitzende Katina Schubert und der Spitzenkandidat Klaus Lederer warben in ihren Reden dafür, auf der Grundlage des vorgelegten Sondierungspapiers mit SPD und Grünen über eine neue gemeinsame Regierung zu verhandeln. »Wir wollen gestalten, wir wollen linke Politik in dieser Stadt umsetzen«, sagte Lederer.

Um weiter in der bekannten Weise »linke Politik« umsetzen zu können, mussten zwei für SPD und Grüne nicht akzeptable Anträge a...