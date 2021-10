Abrechnung und Warnung

Der Vorsitzende der libanesischen Hisbollah hat sich am Montag abend zu dem tödlichen Angriff auf eine friedliche Demonstration am vergangenen Donnerstag in Tayouneh, einem südlichen Stadtteil von Beirut geäußert. Hassan Nasrallah sollte im Nachrichtensender Al-Manar, der der Hisbollah nahe steht, eigentlich zum Geburtstag des Propheten Mohammad sprechen, der in muslimischen Ländern am 18. Oktober gefeiert wurde. Nach den Ereignissen in Beirut allerdings wurde seine Rede eine Abrechnung mit der Partei der Libanesischen Kräfte (FL) und denen, die sie aus dem Ausland unterstützen.

Das »eigentliche Programm der Libanesischen Kräfte ist Bürgerkrieg«, sagte Nasrallah. Die FL würden mit ihrem Vorgehen Christen vertreiben und wolle einen »christlichen Kanton« gründen, den Samir Geagea als ihr Vorsitzender beherrschen wolle. Doch sollten die FL sich nicht verkalkulieren, so Nasrallah. »Mindestens 100.000 Kämpfer seien bereit...