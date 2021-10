Rotlicht: Inflation

Der Berliner Korrespondent der Londoner Daily Mail schrieb am 22. Juli 1923 seiner Redaktion: »Ich war erstaunt, als ich heute feststellen musste, dass man 24.000 Mark für eine Schinkensemmel auszugeben hatte, wo doch eine Schinkensemmel in demselben Café gestern nur 14.000 Mark gekostet hatte.« Dieser Brief wurde in der turbulenten Zeit der großen Inflation geschrieben. Der Begriff kommt vom Lateinischen »inflare« und bedeutet sich aufblähen. Die Geldmenge schwillt an, und die Güterpreise steigen. Die Inflation ist ein Phänomen der Papiergeldwährungen, bedeutet, dass sich das Preisniveau erhöht, und die Kaufkraft des Geldes sinkt.

Bürgerliche Ökonomen unterscheiden zwischen einer Nachfrageinflation und einer Angebotsinflation. Bei ersterer zögen nachfragewirksame Geldmengenüberschüsse steigende Preise nach sich, bei zweiterer würden die Preise durch einen Druck der Kosten hochgetrieben. Nach der Stärke der Preissteigerung differenziert man zwischen schlei...