Tiefe Gräben in der EU

Viele Staaten haben sich in der Coronapandemie verschuldet, um ihre Wirtschaft vor dem Kollaps zu retten. In der Europäischen Union sorgt das nun für Diskussionen, denn zahlreiche EU-Länder drängen darauf, die gemeinsamen Schuldenregeln des Euro-Stabilitätspakts zu lockern. Am Dienstag startete die EU-Kommission mit einem Papier die offizielle Reformdebatte.

Die Diskussion hat das Potential, die Gräben innerhalb der EU zu vertiefen; und auch auf die Regierungsbildung in Deutschland wirkt sie sich aus. Während sich Sozialdemokraten und Grüne zuletzt offen zeigten für die Debatte, will die FDP an den starren Schuldenregeln festhalten. Wer am Ende der Koalitionsgespräche das Finanzministerium in der Bundesrepublik übernimmt, hat wesentlichen Einfluss auf die deutsche Position innerhalb der Europäischen Union. Die Euro-Länder sind in der Debatte gespalten. Neben Frankreich fordern auch Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland, die Regeln etwas zu lockern....