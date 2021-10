Ikarus des Tages: Julian Reichelt

Deutschland steht still, denn Julian Reichelt ist nicht mehr … Bild-Chefredakteur. Beim hauseigenen Talk-Format »Viertel nach acht« schluchzte »Bild-Vize« Paul Ronzheimer am Montag nur noch in die Kamera, als er die Nachricht verkündete. Am Dienstag wiederum musste man bei bild.de ziemlich weit nach unten scrollen, um die Meldung »Wechsel in der Bild-Chefredaktion« zu finden. Unbedarfte Internetsurfer dürften hier zunächst überrascht gewesen sein: Eigentlich besucht man diese Webseite ja, um sich an Beiträgen wie »Hoeneß wütet gegen Veganer – DAS sagen Promis« zu er...