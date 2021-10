Sozialdemokraten im Glück

Italiens Sozialdemokraten vom Partito Democratico (PD) haben an der Spitze eines »Mitte-links«-Bündnisses nach vorläufigem Stand auch bei der Stichwahl in Rom und Turin überragende Ergebnisse erzielt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA. In der Hauptstadt erreichte der frühere Finanzminister Roberto Gualtieri (PD) 59 Prozent, während Roberto Michetti, Kandidat der faschistischen Brüder Italiens (FdI) von Giorgia Meloni, 37 Prozent der Stimmen bekam. In Turin wird der »Mitte-links«-Bewerber Stefano Lo Russo mit 56 Prozent neuer Bürgermeister. Die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die seit 2016 in der Industriemetropole regierte, sackte auf neun Prozent ab – wie in Rom eine schwere Schlappe. Einzig in der Hafenstadt Triest gelang es Amtsinhaber Roberto Dipazzia von Silvio Berlusconis Forza Italia (FI), nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem »Mitte-links«-Bewerber Francesco Russo einen Sieg davon zu tragen: Er erreichte 51,29 Prozent.

Die Wahlen f...