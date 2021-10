Die tägliche Dosis. Über Kaffeesucht

Bei mir fing es erst relativ spät an. Klar, probiert hatte ich schon als Schüler. Und als Student kommt man ja gar nicht um das Zeug drum herum. Aber so richtig auf den Geschmack gekommen bin ich damals nicht. Meine Freundin hat mich dann angefixt. Sie versorgt mich jetzt immer noch mit dem Stoff. Seit zwei Jahren komme ich ohne meine tägliche Dosis nicht mehr klar.

Ich gebe es gern zu: Ich bin süchtig, nach Kaffee. Und es bereitet mir richtiggehend Schmerzen, wenn ich morgens feststellen muss, dass die Kaffeefilter alle sind. Ich habe keine Ahnung, was mich da mehr aus der Bahn wirft: dass ich an diesem Tag auf die belebende Wirkung des Kaffees verzichten muss oder dass meine geliebte Routine unterbrochen wird. Ohne Kaffee fehlt dieser typische Frühstücksgeruch in der Küche. Ohne Kaffeetasse habe ich im Meeting die Hände frei und weiß plötzl...