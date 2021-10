Honecker-Bezwinger des Tages: Roland Kaiser

Die immergrüne Debatte zum Thema »Die DDR und ihr Ende« ist um eine neue Perspektive bereichert worden. Einer atemlosen dpa-Meldung vom Montag (»Roland Kaisers Machtkampf mit der DDR«) ist zu entnehmen: »Roland Kaiser hat sich per Brief mit Erich Honecker angelegt – und sich am Ende durchgesetzt.« Näheres finde sich in der soeben herausgekommenen Autobiographie des Schlagersängers.

Was war da los? Kaiser beschäftigte in seiner Begleitband einen Musiker namens Franz Bartzsch. Der war 1980 nach einem Auftritt mit einer DDR-Schlagergröße in Westberlin nicht in die DDR zurückgekehrt...