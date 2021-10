Braune Internationale in Madrid

Die ultrarechte spanische Partei Vox hat rund 8.000 Gleichgesinnte aus aller Welt hinter einem kurzen Manifest namens »Carta de Madrid« (Brief von Madrid) vereint. Das ursprünglich von der der Partei nahestehenden Stiftung Disenso vorangetriebene Dokument erklärt den angeblich »totalitären Regimen, die Lateinamerika zur Geisel genommen haben und nach kommunistischem Vorbild entstanden sind«, den Kampf. Zu den Unterzeichnern gehören bekannte rechte Politiker wie die Tochter des früheren peruanischen Diktators Alberto Fujimori und Expräsidentschaftskandidatin, Keiko Fujimori, und der Sohn von Brasiliens Staatschef, Eduardo Bolsonaro. In einem nächsten Schritt soll – quasi als Gegengewicht zum linken Foro de São Paulo – ein internationales Treffen unter dem Namen Madrid-Forum in der spanischen Hauptstadt organisiert werden, das fortan einmal im Jahr stattfinden soll.

