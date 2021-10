Chronik der Geringschätzung

Im März des Jahres 2019, der aktuelle Staatschef war zwei Jahre im Amt, veröffentlichte das in Frankreich – je nach politischer Überzeugung – wahlweise als »berühmt«, »berüchtigt« oder auch »linksextrem« gelobte oder gescholtene Soziologenehepaar Michel Pinçon und Monique Pinçon-Charlot ein 170 Seiten langes Essay. Es beschrieb Emmanuel Macron schon im Buchtitel als den »Präsidenten der Ultrareichen« und klagte ihn in der Unterzeile – »Chronique de mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron« – als einen bourgeoisen Führer an, der für die unteren Gesellschaftsschichten nur Verachtung und Geringschätzung übrig habe. Macron als Erfüllungsgehilfe der »Ultrareichen«, das war eine beachtliche Steigerung des Titels, den die beiden Wissenschaftler rund zehn Jahre zuvor dem rechtskonservativen Nicolas Sarkozy verliehen hatten: »Le Président des riches«, eine »Untersuchung zur Oligarchie in Frankreich«, die nach Meinung der Pinçons in Sarkozy ihren besten...