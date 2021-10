»Der Rechtsruck war schon vorher da«

Nach Information Ihrer Initiative plant die AfD ihre Wahlbewerberaufstellung zur Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen an diesem und dem darauffolgenden Wochenende in der Grugahalle Essen. Bisher ist dazu nichts bekannt. Wie kommen Sie zu der Information?

Uns wurden interne Dokumente der AfD zugespielt. Unsere Quellen nennen wir nicht. Es spricht für sich, dass die Partei solche Veranstaltungen nicht öffentlich kommuniziert.

Ist es nicht ungewöhnlich, dass die AfD zwei Wochenenden anberaumt, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen?

Andere Parteien schaffen das sicher schneller. Dass die AfD zwei Wochenenden dafür einplant hat, kann ein Zeichen dafür sein, dass die Richtungskämpfe in der Partei in vollem Gange sind und man sich über die Kandidatinnen und Kandidaten nicht einig ist. Spannend wird sein, ob der sogenannte bürgerliche Teil der Partei sich gegen den offen rechtsextremen durchsetzen kann oder ob die AfD ihr wahres Gesicht zeigt.

