Utopie einer besseren Welt

In einem Gedicht über Paul Dessau geht Volker Braun kritisch mit Menschen um, denen die Musik dieses Komponisten missfällt, weil sie die Welt nicht voll Ruhe zeigt. Eine ruhige Welt hätte solchen Zuhörern in den großen Konzertsälen besser gefallen. Doch Dessau habe niemals gefallen wollen. Seine Musik könne man schließlich verstehen; sie sei dann unentbehrlich, um die Wahrheit zu begreifen.¹ Was für die Musik Paul Dessaus gilt, trifft auch auf die Kunst Rolf Kurths zu.

Rolf Kuhrt präsentierte vor fünf Jahren in der Alten Handelsschule Leipzig eine Werkschau, in der er aus seinem umfangreichen Œuvre eine Auswahl aus fünf Jahrzehnten zeigte. In seinen einführenden Bemerkungen übte er scharfe Kritik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst am selben Ort. Dort hatte er über mehrere Jahrzehnte gearbeitet. Nun warf er dieser Schule hochgradiges Versagen vor, weil es keine gescheite Grundausbildung mehr gebe. Als ehemaliger Lehrer forderte er, man möge wieder b...