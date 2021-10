Saß, Wandel, Krogull

Frollein Soffie war das plattdeutsche Gegenstück zu Miss Sophie aus »Dinner for One«. Aber das Frollein hatte eine Tochter – zumindest ihre Darstellerin. Marga Heiden, im November vor 100 Jahren in Schwerin geboren, war nicht nur eine Lokalgröße als Volksschauspielerin, sondern auch die Mutter der weithin bekannten Katrin Saß. In »Heute sterben immer nur die anderen«, einem der letzten Defa-Filme, spielte sie 1991 die Mutter ihrer Tochter. Katrin Saß (auch Sass geschrieben) wurde mit den Defa-Gegenwartsfilmen »Bis dass der Tod euch scheidet« (1979) und »Bürgschaft für ein Jahr« berühmt, für den sie 1982 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde. Die folgenden Jahre waren für sie ein Auf und Ab in der oberen Liga. Nachdem sie aus der zwiespältig aufgenommenen Serie »Weissensee« herausgeschrieben worden ist, kann sie sich mit der Hauptrolle in der Reihe »Der Usedom-Krimi« trösten. Am Sonnabend wird...