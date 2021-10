Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Oktober 2021, Nr. 241

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die letzten 76 Tage der Königin Marie-Antoinette Feiertag für die Völker der Welt: Am 2. August 1793 wurde Marie-Antoinette, die letzte Königin von Frankreich, ins Gefängnis gebracht. Das französische Volk verlangte ihren Kopf. Die Dokumentation erzählt die letzten Tage der Königin und entschlüsselt die Hintergründe ihres Prozesses. So sind wir eben – fair. Frankreich/Belgien 2019. Arte, Sa., 20.15 Uhr Prototyp Mann – Der große Irrtum der Medizin? Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer – doch sie erhalten oft unzutreffende Diagnosen und bekommen nicht selten falsche Therapien. Der Grund: In der Forschung liegen kaum frauenspezifische Daten vor. Warum? Genau: Weil sie nicht erhoben werden. GB 2020. Arte, Sa., 22.00 Uhr Street Kings De...

Artikel-Länge: 2339 Zeichen

