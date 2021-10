Querdenker im Kaninchenbau

Die Aufgabe der Linken scheint heute eher schwierig denn schwer. Wie je führen sie ihr bisschen Kampf gegen die kapitalistische Barbarei – die Verarmung der Menschen, den Rückbau des Staates, den imperialistischen Dauerkrieg. Doch dabei müssen sie sich beharrlich abgrenzen von der Perfomance jener neueren Querfront, die den marxistisch begründeten Klassenkampf durch einen allgemeinen Widerstand gegen Die-da-oben zum Wohl einer vagen »Zielgruppe Mensch« ersetzt hat. Und bei dieser Abgrenzung wiederum dürfen sie nicht in die Spur jener bloß noch Kritik treiben wollenden Postlinken geraten, die, unrettbar geblitztdingst vom liberalen Denken, diese Abgrenzung gegen die Querfront für den Hauptkampf, die Freiheit des Westens für die Hauptsache und die NATO für so was wie ein Instrument der globalen Emanzipation halten.

So erhellend der im Juni dieses Jahres erschienene ARD-Podcast »Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?« war, weil er die Agitation der Querfront ...