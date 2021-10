Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Oktober 2021, Nr. 241

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wenn die Finca entscheidet Nach Denkmalsturz in Guatemala: Festgenommener wartet auf Prozess Thorben Austen, Quetzaltenango Der Sturz der Statue des früheren Präsidenten José María Reina in Guatemala-Stadt anlässlich des Tages des indigenen Widerstands hat Konsequenzen: Der 23jährige Rudy Amilcar Lopéz Pablo aus dem Departamento Huehuetenango im Nordwesten Guatemalas wurde festgenommen und sitzt seither in Haft – und es wird über koloniale Denkmäler diskutiert. Zu der Demonstration in der guatemaltekischen Hauptstadt am Dienstag hatte die Landarbeiterorganisation »Komitee für Bauerneinheit« (CUC) aufgerufen hatte. Während der Proteste war ein Reiterstandbild des ehemaligen Staatspräsidenten José María Reina Barrios (1892–1898) mittels eines Seils vom Sockel gerissen und enthauptet worden. Lopéz Pablo wurde nach einer anschließenden Kundgebung auf dem Platz der Verfassung festgenommen. Seine Anwältin Wendy Lopéz bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Vorgangs. Weder sei ihr Mandant auf »frischer Tat ertappt« worden, noch habe der nötige Haftbefehl vorgelegen, erklärt sie der Lokalzeit...

Artikel-Länge: 3398 Zeichen

