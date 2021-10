Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Oktober 2021, Nr. 241

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein unverzeihlicher »Fehler« Bekannter Neonazi wurde in früherer Grabstätte eines jüdischen Wissenschaftlers beerdigt Henning von Stoltzenberg Auch einige Tage nach Bekanntwerden des Skandals um die Grabstelle des jüdischen Musikwissenschaftlers Max Friedlaender reißt die Kritik daran nicht ab. Durch eine Recherche des Informationsdienstes »Blick nach rechts« war bekannt geworden, dass am Freitag vergangener Woche der bekennende Neonazi Henry Hafenmayer in der Grabstätte beigesetzt wurde. Der Beerdigung auf dem Südwestfriedhof im brandenburgischen Stahnsdorf wohnten rund 50 Personen aus der bundesweiten Neonaziszenen bei, darunter der wegen Volksverhetzung mehrere Jahre inhaftierte Holocaustleugner Horst Mahler. Zwar war die Grabstätte von Friedlaender (1852–1934) im Jahr 1980 aufgelöst worden, jedoch stehen sowohl der Grabstein als auch der gesamte Friedhof unter Denkmalschutz. Friedhofsverwaltung und Landeskirche war dem Vernehmen nach bekannt, dass es sich bei Hafenmayer um einen Holocaustleugner handelte. Die »Evangelische Kirche Berlin–Brandenburg–Schlesische Oberlausitz« (EKBO) hatte im Vor...

Artikel-Länge: 3210 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen