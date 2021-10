Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. Oktober 2021, Nr. 241

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Theorie und Salamitaktik Washington schickt Militärs nach Taiwan. Ein Abkommen mit China von 1972 verbietet das allerdings Jörg Kronauer Genau genommen dürfen die Vereinigten Staaten keine Truppen auf Taiwan stationieren. So sieht es jedenfalls das Shanghai Communiqué aus dem Jahr 1972 vor, das die USA und die Volksrepublik China während ihrer Vorbereitungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichneten. Washington hatte 1954 ein Verteidigungsabkommen mit Taipeh geschlossen, das es ihm erlaubte, Soldaten auf die Insel zu entsenden – zeitweise waren dort rund 30.000 US-Militärs präsent. Die Kooperation mit der Volksrepublik ließ das nicht mehr zu. 1979 zogen die USA ihre letzten Einheiten ab. Offiziell waren seitdem keine GI mehr auf Taiwan stationiert. Nun wird, was offiziell festgelegt ist, nicht immer vollständig eingehalten, das wirkliche Leben unterscheide...

Artikel-Länge: 2323 Zeichen

