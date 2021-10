Magisches Denken

Die Vorbereitungen zum in drei Wochen startenden Festival »Theater der Dinge« zum Thema »Die Welt ohne uns« sind in der Schaubude Berlin schon in vollem Gange. Doch davor wird die gastgebende Spielstätte noch eine Eigenproduktion präsentieren, deren Bühnenfassung vom Festivalleiter Tim Sandweg selber stammt: »Fanny & Alexander«, Ingmar Bergmans 1979 geschriebenen »Roman in sieben Bildern« (dessen Kinoversion ihm 1984 vier Oscars bescherte), hat er als modernes Papiertheaterstück adaptiert und hierfür eine Art All-Star-Ensemble unterschiedlicher Generationen gewonnen. Handelt es sich doch bei Iduna Hegen (Theater o. N.) und Pierre Schäfer (Theater Handgemenge) um Pioniere der freien Berliner Puppenspielszene, während ihre junge Kollegin Karoline Hoffmann regelmäßiger Gast am Figurentheater Chemnitz ist. Die Bühnenbildnerin Jeanne Louët war u. a. an der Ausstattung von Susanne Heinrichs Filmhu...