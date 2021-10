Wuchermiete für Wohnklos

Sander Hoogendoorn ist Radiodiscjockey beim niederländischen Sender NPO 3FM. Am Montag tauschte der 33jährige für eine Woche sein Haus gegen ein Zimmer von sieben Quadratmetern in einem Wohnheim in Utrecht. Der Moderator will damit auf die krasse Wohnungsnot in den Niederlanden aufmerksam machen, die besonders Studentinnen und Studenten trifft.

Das Infozentrum »Kences« in Utrecht bietet Fakten über die Wohnsituation des akademischen Nachwuchses im Nachbarland. Demnach fehlten am 6. Oktober etwa 26.500 Zimmer und Wohnungen – rund 4.500 mehr als vor einem Jahr. Wer das Glück hat, ein Zimmern zu ergattern, muss teuer dafür bezahlen. »Derzeit geben Studierende durchschnittlich 46 Prozent ihrer Bezüge für die Miete aus«, heißt es in einem aktuellen Bericht von »Kences«.

Dafür bekommen sie Zimmer, deren Zustand oft unter aller Kanone ist. »Bei feuchten Stellen an der Wand wird einfach ein bisschen Farbe drübergeknallt. Dann sind sie weg, während du weiter in der ...