Millionen für Verschleierung

Die Regierung des rechtskonservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis hat im vergangenen Jahr während einer groß angelegten Anticoronakampagne Millionen an »freundlich gesinnte« Medien des Landes verteilt, während »gegnerische« Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen oder Internetportale unberücksichtigt blieben. Davon ist jedenfalls die parlamentarische Opposition überzeugt, die am Dienstag in Athen einen Untersuchungsausschuss forderte. Mitsotakis und seine Helfer in der »Bouli«, der griechischen Nationalversammlung, sollen außerdem, ähnlich wie die Kollegen in Österreich, »die öffentliche Meinung« mit Hilfe bezahlter Meinungsumfragen »manipuliert« haben. Die von der Verfassung für die Bildung eines Untersuchungsausschusses geforderte Zustimmung von 120 Abgeordneten sei gewährleistet, meldete der Führer der linken Oppositionspartei Syriza und frühere Ministerpräsident Alexis Tsipras.

