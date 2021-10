Beruhigungspille für Bevölkerung

Das Endlagerproblem für deutschen Atommüll ist riesig. Das zeigt das marode, einsturzgefährdete Lager Asse II in der Nähe von Braunschweig nur zu gut. Dort wird nun eine »Bürgermessstelle für Umweltradioaktivität« eingerichtet, wie am Mittwoch bekannt wurde. Dies geschehe im Rahmen des Projektes »Transens«, so Clemens Walther vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz (IRS) der Universität Hannover vor Medienvertretern im nahe gelegenen Remlingen-Semmenstedt. Ziel sei es, Vertrauen in die Wissenschaft aufzubauen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, Radioaktivität in ihrer Umgebung selbst zu messen. Das Projekt wird neben dem Bund auch vom Land Niedersachsen mit gut 3,75 Millionen Euro gefördert.

Der Haken: Die Messstelle ist nur mit einem Gammaspektrometer ausgestattet, das lediglich erlaubt, Gamma...