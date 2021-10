Eine Frage des Preises

Nach den Tiefschlägen des Bundestagswahltags kam die frohe Botschaft für die Partei Die Linke am Mittwoch eher unverhofft. Obwohl die Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September mit 9,9 Prozent ihr miserables Ergebnis von 2016 noch einmal unterbot und zum ersten Mal in der Geschichte des Bundeslandes bei unter zehn Prozent landete, könnte sie nach 15 Jahren wieder an den Kabinettstisch zurückkehren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), klare Siegerin der Wahl, verkündete am Mittwoch, die SPD wolle mit der Linken in Koalitionsverhandlungen gehen. Eckardt Rehberg, Landesvorsitzender der CDU, die seit 2006 mit den Sozialdemokraten in Schwerin regiert hatte, kommentierte postwendend, Die Linke sei offenbar politisch und personell deutlich billiger zu haben als seine Partei.

Den Vorwurf wies Simone Oldenburg, am Dienstag wiedergewählte Linke-Fraktionschefin, am Mittwoch gegenüber jW zurück. Die Frage, ob ihre Partei billig zu h...