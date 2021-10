Zwischen Washington und Teheran

Kurz nach Verkündung des Wahlsieges seines Sairun-Bündnisses bei den fünften irakischen Parlamentswahlen seit dem Sturz Saddam Husseins ist der schiitische Geistliche Muktada Al-Sadr am Montag abend vor die Fernsehkameras getreten. Dort warnte er vor einer Einmischung anderer Staaten in die Regierungsbildung im Irak. Auch versprach er, gegen Korruption und Vetternwirtschaft vorzugehen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Al-Sadr, der einst selbst mit seiner Mahdi-Armee gegen die US-Besatzer kämpfte und dessen 2014 gegründete »Friedensbrigaden« (Saraja Al-Salam) am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) beteiligt waren, verlangt ein Ende jeglicher ausländischer Einmischung in innerirakische Angelegenheiten – sowohl durch Washington als auch Teheran. Alle ausländischen Botschaften seien zwar willkommen, hieß es in seiner Fernsehansprache. Der Irak gehöre aber nur den Irakern.

Al-Sadr hat sich in den Augen westlicher Staats- un...