Zum Inhalt dieser Ausgabe | Späte Einsicht Österreich: Vorarlberger Gemeinde erkennt Schriftstellerin und Naziunterstützerin Ehrenring ab Sebastian Lipp In Österreich hat die Rankweiler Gemeindevertretung den einstimmigen Beschluss gefasst, der Schriftstellerin Natalie Beer symbolisch den Ehrenring der Vorarlberger Marktgemeinde abzuerkennen. Dieser war der österreichischen Naziliteratin erst 1978 anlässlich ihres 75. Geburtstags zuerkannt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Die Gemeindevertretung stützte sich demnach in ihrer Entscheidung unter anderem auf ein Gutachten des Innsbrucker Historikers Nikolaus Hagen, das den aktuellen Forschungsstand zur Person Beer zusammenfasst. Hagen zeige erneut auf, »dass sich Natalie Beer bis ins hohe Alter öffentlich zum Nationalsozialismus bekannte, den Holocaust relativierte und keinerlei Reue auch im Hinblick auf ihre Funktion im NS-Regime zeigte«. Weiter heißt es, die Schriftstellerin habe »noch 1983 von einem ›starken Erbe‹ des Nationalsozialismus« gesprochen und »all jene, die sich nach dem Ende des Dritten Reiches vom NS-Gedankengut abwand...

