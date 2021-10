Rotlicht: Taiwan-Frage

Aus Sicht der Volksrepublik fehlt nur noch Taiwan. Alle anderen Gebiete, die historisch zu China gehören, über die aber das Kaiserreich und dann ab 1912 die Republik China die Kontrolle verloren hatten, konnte Beijing längst wieder integrieren: die beiden Autonomen Regionen Tibet und Xinjiang schon bald nach Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949, die zwei Kolonien Hongkong (Großbritannien) und Macau (Portugal) in den Jahren 1997 und 1999. Mit Taiwan, der Insel, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts in das chinesische Reich eingegliedert worden war und die von 1895 bis 1945 japanischer Kolonialherrschaft unterstand, gelang das bis heute nicht.

In den ersten zwei Jahrzehnten nach der Gründung der Volksrepublik genoss Taiwan, wohin sich die im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unterlegene Guomindang zurückgezogen hatte, als »Republik China«, so der offizielle Name, volle internationale Anerkennung und verfügte als staatliche Vertretung Chinas über einen...