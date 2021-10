Wie ist die Situation von Betriebsräten in der Gast- und Nahrungsmittelbranche?

Nach wie vor kommt es in Unternehmen oft zu Problemen, wenn sich Betriebsräte gründen wollen. Dies wird immer wieder behindert, manchmal auch verhindert. Aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wird das Leben schwergemacht. In Startupunternehmen, insbesondere in der Plattformökonomie, ist dies regelmäßig der Fall. So war etwa die Gründung eines Betriebsrates beim Getränkelieferanten Flaschenpost in Düsseldorf extrem schwierig. Am Ende ging es nur im Konflikt, einschließlich gerichtlicher Auseinandersetzungen.

Die Kölner Betriebsrätin Gülden I. wurde von ihrem Arbeitgeber Egetürk bereits dreimal gekündigt und musste wieder eingestellt werden. Hat sich beim europaweit größten Anbieter von Halalwaren inzwischen etwas geändert?

Grundsätzlich hat sich nichts geändert. Unsere Kollegin Gülden ist wieder im Job, es sind noch weitere Verfahren anhängig vor dem Landesarbeitsgericht...