Gewalt gegen Indigene

In Chile verlangen Menschenrechtsaktivisten von den Behörden eine unabhängige Untersuchung der Umstände, die zum Tode der 43jährigen Jurastudentin Denisse Cortés Saavedra führten. Die Mapuche-Aktivistin war am Sonntag in der Hauptstadt Santiago bei Zusammenstößen zwischen der Militärpolizei Carabineros und Demonstranten ums Leben gekommen. Mehr als 20 Personen wurden außerdem verletzt und zahlreiche Teilnehmende festgenommen, als rund 1.000 Angehörige des Mapuche-Volkes auf einem Marsch im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum »Tag des indigenen Widerstandes« am 12. Oktober gegen Rassismus und Repression protestierten und Respekt für ihre Rechte einforderten. Über die Ursache der tödlichen Verletzung von Cortés, die den Marsch als Mitglied einer »Gesundheits- und Rechtshilfebrigade« beobachtet hatte, gibt es widersprüchliche Angaben.

Die Polizei und der rechtskonservative Innenminister Rodrigo Delgado behaupten, dass ihr Tod durch Feuerwerkskörper verursach...