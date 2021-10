Pest und Potential

Das Zeitalter der Vernetzung durch das Internet war ein großes Versprechen. Freie Software wurde entwickelt, und die Art und Weise, sich global vernetzt kooperativ zu Produktionszwecken zu organisieren, wurde zum Vorbild für eine nachkapitalistische Produktionsweise. Dann platzte um die Jahrtausendwende die sogenannte Dotcom-Blase, weil im Internet noch keine Gewinne generiert werden konnten. Mit dem späteren Web 2.0 änderte sich vieles.

Die »meisten Neuerungen der Digitalisierung sind äußerst kapitalintensiv und das meiste kollektive Wissen entsteht immer noch durch hoch spezialisierte Lohnarbeit und ist unter das Kapitalverhältnis subsumiert«.¹ Dadurch verändert sich auch die Struktur des Ganzen: Das Netzwerk wird so gestaltet, dass mit ihm primär Profite generiert werden. Ökonomische Tendenzen zur Monopolisierung und Kapitalkonzentration kommen hier zusammen mit Effekten, die selbst in der Netzwerkstruktur angelegt sind: Ein Netzwerk, an dem viele Akteu...