»Ressourcen würden bei Mobilitätswende fehlen«

Bundesweit wurde am Wochenende gegen den geplanten Autobahnausbau demonstriert: im Nordosten Niedersachsens gegen die A 20 und A 39, in Dresden – und in Frankfurt am Main. Die A 66 im Osten der Stadt soll sechsspurig werden, Baumhäuser dort am Teufelsbruch sind besetzt. Soll der Ausbau dem Pendler- oder dem Güterverkehr dienen?

Die Mainmetropole ist Pendlerhauptstadt Nummer eins in der Bundesrepublik. Zumindest war es so vor der Pandemie. Diese Absurdität hat sich bisher noch nicht wieder hergestellt. Weiterhin geht es dort um den Güterverkehr, der längst auf die Schiene verlegt sein sollte. Das Bundesverkehrsministerium, die Deutsche Autobahn GmbH und die hessische »schwarz-grüne« Landesregierung mit dem Grünen-Verkehrsminister Tariq Al-Wazir setzen aber alles daran, den artenreichen – weil feuchten – Teufelsbruch zuzubetonieren. Pläne, die A 66 zu verbreitern, liegen seit Anfang der 1960er Jahre vor. Obgleich man es besser weiß, will man diese jetzt rea...