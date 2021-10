Nawalny-Streit aufgewärmt

Im Streit um die mutmaßliche Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny mit einem chemischen Kampfmittel hat der Westen eine neue Initiative gestartet. Wie letzte Woche bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag bekannt wurde, haben insgesamt 45 Staaten Russland ultimativ aufgefordert, binnen zehn Tagen auf eine Liste von Fragen zu antworten. In einer gemeinsamen Erklärung der Unterzeichnerstaaten heißt es, Russland müsse im Detail darlegen, was es getan habe, um »den Einsatz einer Chemiewaffe auf seinem Staatsgebiet« zu klären. Zudem solle Moskau erläutern, »warum es einen Besuch von Inspektoren der OPCW zur Nachprüfung der Nowitschok-Vorwürfe verzögert« habe.

Das russische Außenministerium wies bereits die Fragestellungen der OPCW-Note zurück, weil sie Vorwürfe als bewiesen unterstellten, für deren Stichhaltigkeit der Westen den Beweis schuldig geblieben sei. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa nannte die ...