Parteien im Gesprächsmarathon

Am Montag sind auf Bundesebene die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in die nächste Runde gegangen. Dabei standen vor allem die Themen Wirtschaft und Finanzen auf der Tagesordnung. Hier dürften die politischen Vorstellungen zwischen den potentiellen Koalitionspartnern am deutlichsten auseinanderklaffen, hatte doch die FDP im Wahlkampf Steuererhöhungen explizit ausgeschlossen.

»Die roten Linien der FDP sind bekannt: keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse unseres Grundgesetzes«, hatte Marco Buschmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, aktuell auch noch einmal gegenüber dem Spiegel betont. Hingegen hatte die SPD um ihren Spitzen- und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in den vergangenen Wochen und Monaten explizit dafür geworben, hohe Einkommen zukünftig wieder stärker zu belasten.

Auffallend optimistisch bezüglich der Sondierungsgespräche äußerte sich am Montag der SPD-Vizevorsi...