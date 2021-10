Re: Schneeglöckchen aus Georgien

Nein, heilig ist nichts, Ware wird alles, und wer hätte nicht gern hübsche Blümchen vor der Tür. Jeden Frühling ziehen die Frauen aus Georgiens Schwarzmeerregion in die Berge, um dort Schneeglöckchen zu pflücken. Wie funktioniert der Handel mit den geschützten Wildblumen? Profitieren die Pflückerinnen davon? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Deutschstunde

Westdeutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Siggi Jepsen, ein junger Mann, muss in einer Strafanstalt einen Aufsatz schreiben zum Thema »Die Freuden der Pflicht«. Es werden Erinnerungen an seinen Vater Jens Ole Jepsen. Dieser zählte als Polizist zu den Autoritäten in einem kleinen norddeutschen Dorf und war den Pflichten seines Amtes rückhaltlos ergeben. D 2019.

