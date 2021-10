Autogen Trainierter des Tages: Volker Wissing

Vor allem in den 70er und 80er Jahren war autogenes Training der Hit. Man legte dafür eine Kassette in den Rekorder oder Walkman und eine sanfte Stimme säuselte unentwegt Sätze wie »Ich bin schön, ich bin wertvoll«, oder »Ich will nicht mehr rauchen«. Durch die zigfache Wiederholung und durch Autosuggestion sollten sich Ziele, die man anvisiert hatte, im Unterbewusstsein festsetzen. Langfristig werde das zu Verhaltensänderungen führen, war man sich damals sicher. FDP-Generalsekretär Volker Wissing scheint aus Anlass der Sondierunge...