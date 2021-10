Ein Leben lang Revolutionär

Vor einigen Tagen erreichte uns eine niederschmetternde Nachricht. Der Revolutionär Chuck Africa, das jüngste Mitglied des Gefangenenkollektivs der »Move 9« und der letzte Freigelassene der neun Männer und Frauen, ist am 20. September an Krebs gestorben.

Chuck, der am 2. April 1960 als Charles Sims in West Philadelphia geboren worden war, war die treibende Kraft der Move-Organisation und ein knallharter Kämpfer im Gefängnis. In den 1980er Jahren nahmen Chuck und Delbert Africa an einem Boxprogramm für Häftlinge teil. Damals war es den Boxteams aus einer Haftanstalt noch erlaubt, in eins der rund zehn anderen Gefängnisse Pennsylvanias verlegt zu werden, um sich dort mit anderen Teams fesselnde Boxkämpfe zu liefern. Chuck und Delbert waren so stark, dass sie als dynamisches Duo galten, das seine Gegner jederzeit mit harten Körpertreffern zu Boden schicken konnte.

Aber auch außerhalb des Rings war Chuck in der Lage, harte Punches auszuteilen. Das bewies er irg...