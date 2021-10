»Es geht um Mitbestimmung und Beteiligung«

Sie treten in Berlin auf Landesebene für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Wie ist die derzeitige Situation?

In Berlin kann die Bezirksverordnetenversammlung ab 16 gewählt werden, aber beispielsweise nicht das Abgeordnetenhaus. Das hat am 26. September zu der schrägen Situation geführt, dass Jugendlichen ein einziger Wahlzettel ausgehändigt wurde, während sie von der parallel stattfindenden Bundestagswahl, der Wahl zum Abgeordnetenhaus und dem zur Abstimmung stehenden Volksentscheid ausgeschlossen blieben.

Gibt es zur Absenkung des Wahlalters bereits Erfahrungswerte?

Es gibt Erfahrungen in verschiedenen Bundesländern, die durchweg positiv bewertet werden. In Brandenburg gibt es bereits seit 2011 das Wahlalter 16, dort kann man feststellen, dass die Wahlbeteiligung der 16- bis 17jährigen regelmäßig höher liegt als die Wahlbeteiligung der 18- bis 21jährigen. Es gab großes Interesse an der Kinder- und Jugendwahl U18, die immer neun Tage vor den Wa...