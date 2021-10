Gegründet 1947 Sa. / So., 9. / 10. Oktober 2021, Nr. 235

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt Das Jahr 1965 Manche Folge dieser Serie ist empfehlenswert, weil weniger antikommunistisch, als sich vermuten lässt. 1965 kamen äußerst prominente Gäste: Louis Armstrong besuchte den Osten der Stadt. Sein Begleiter – der Musikjournalist und größte Jazzkenner der DDR – Karlheinz Drechsel, erinnert sich an das legendäre Konzert im Friedrichstadtpalast. Und der Musiker Olaf Leitner spielt mit seiner Band als Vorgruppe der Rolling Stones und erlebt, wie die Fans die Waldbühne in Trümmer legen. RBB, Sa., 20.15 Uhr Der fremde Sohn Christine Collins kommt im März 1928 nach Hause, und ihr neunjähriger Sohn Walter ist verschwunden. Als die Polizei ihr den Jungen später zurückbringt, sagt Christine, dies sei nicht ihr Sohn. Keiner will ihr glauben , doch die mutige Mutter begin...

Artikel-Länge: 2520 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen